Скотт Космачук: матч с «Витязем» был уровня плей-офф – по накалу, содержанию и результату

29-летний канадский нападающий «Лады» Скотт Космачук прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над подмосковным «Витязем» (2:1 Б), в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Хорошая победа. Сегодня мы взяли два очка – это самое главное. Благодаря таким матчам наша команда будет становиться только лучше, сильнее и опытнее. Влад Подъяпольский сегодня нам очень сильно помог, провел отличный матч. Он большой молодец. Матч против «Витязя» был уровня плей-офф – по накалу, содержанию и результату.

Как оцениваю своё состояние после травмы? Всё хорошо. У меня были некоторые проблемы с ногой – провел много времени на реабилитации, занимаясь в тренажерном зале. Сейчас я стараюсь уделять много внимания разминке перед игрой, чтобы выходить на лед, показывать свой лучший хоккей и помогать команде побеждать», — приводит слова Космачука пресс-служба «Лады» в телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне Космачук принял участие в 32 матчах за «Ладу», в которых записал на свой счёт 23 (9+14) очка при показателе полезности «+4».