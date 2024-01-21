«Рейнджерс» проиграли в первом матче Джонатана Куика против «Кингз» в Лос-Анджелесе
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Рейнджерс». Победу в упорном матче одержали «Кингз» со счётом 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Фиала (Мур) – 19:25 1:1 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 34:39 2:1 Байфилд – 38:13
Этот матч стал первым для голкипера Джонатана Куика против своей бывшей команды в Лос-Анджелесе. Вратарь «Рейнджерс» пропустил два гола и отразил 24 броска. Голы в составе «Кингз» забили Кевин Фиала и Куинтон Байфилд. За «Рейнджерс» отличился нападающий Крис Крайдер с передачи Адама Фокса и Мики Зибанеджада. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин результативными баллами не отметился и прервал свою трёхматчевую результативную серию.
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