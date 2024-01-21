Все результаты игрового дня НХЛ 21 января
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Сегодня, 21 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель, Чирелли) – 06:14 0:2 Мотт – 07:06 (sh) 1:2 Козенс (Петерка, Далин) – 33:52 1:3 де Хаан (Хагель, Пол) – 58:44
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 О'Коннор (Колтон, Малински) – 09:58 0:2 Рантанен (Маккиннон, Колтон) – 18:36 0:3 Маккиннон (Вуд, Мэнсон) – 20:43 1:3 Фараби (Фрост, Аткинсон) – 21:49 1:4 О'Коннор (Вуд, Колтон) – 28:14 2:4 Конечны (Типпетт, Пилинг) – 32:23 2:5 Маккиннон (Мэнсон, Кивиранта) – 37:05 3:5 Фёрстер (Фрост, Аткинсон) – 45:26 4:5 Аткинсон (Ристолайнен, Кейтс) – 48:11 4:6 Рантанен (Макар, Друен) – 52:23 (pp) 4:7 О'Коннор (Маккиннон, Тэйвз) – 59:39
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Келлер (Гюнтер, Дурзи) – 09:52 2:0 Келлер (Маччелли) – 21:20 2:1 Йози (Нюквист, Сиссонс) – 23:42 (pp) 3:1 Карконе (Макбэйн, Дурзи) – 29:50 3:2 Новак (Форсберг, Йози) – 58:44
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Сэмберг) – 34:35 1:1 Келли (Тарасенко, Норрис) – 44:43 1:2 Элерс (Пионк, Наместников) – 64:14
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Хёгландер (Лафферти, Хьюз) – 03:06 2:0 Хёгландер (Оман, Гарланд) – 06:00 3:0 Гарланд (Блюгерс, Джошуа) – 12:58 3:1 Нюландер (Райлли, Броди) – 24:53 3:2 Маккейб (Марнер, Мэттьюс) – 27:26 3:3 Нюландер (Райлли) – 28:19 4:3 Гарланд (Блюгерс) – 39:00 4:4 Марнер – 43:13 (sh) 5:4 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 47:11 (pp) 6:4 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 50:42 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
9 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Монахан, Слафковски) – 09:18 (pp) 1:1 Карло (Фредерик, Лауко) – 12:47 1:2 Армиа (Руа, Монахан) – 15:00 2:2 Дебраск (ван Римсдайк) – 18:10 3:2 Хайнен (Грызлик, Макэвой) – 19:05 3:3 Мэтисон (Монахан, Судзуки) – 26:16 (pp) 4:3 Хайнен (Боквист, Линдхольм) – 30:46 5:3 Койл (Пастрняк, Маршан) – 31:35 5:4 Галлахер (Арве-Пинар) – 33:19 6:4 Пастрняк – 41:26 7:4 Маршан (Койл) – 44:32 8:4 Заха (Дебраск, ван Римсдайк) – 49:13 9:4 Хайнен (Гики, Шаттенкирк) – 50:40 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Бенн, Робертсон) – 05:42 (pp) 0:2 Хинц (Сутер) – 27:58 (sh) 0:3 Дюшейн (Сегин, Харли) – 36:31 0:4 Хинц (Джонстон, Сутер) – 39:42 0:5 Смит (Делландреа, Харли) – 42:10 0:6 Джонстон (Робертсон, Линделль) – 47:18 1:6 Братт (Майер, Хишир) – 53:15 2:6 Тоффоли – 59:00
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Парэйко (Томас) – 02:37 (sh) 2:0 Шенн (Фолк, Бучневич) – 27:44 3:0 Нейборс (Томас, Кайру) – 55:51 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Маклауд (Фёгеле, Деарне) – 15:03 1:1 Уигар (Коулман) – 21:58 1:2 Ганье (Сеси, Холлоуэй) – 41:39 1:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 59:25
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Власик (Кутюр) – 35:06 1:1 ЛаКомбе (Хенрик) – 35:21 2:1 Берроуз (Гертл) – 37:33 3:1 Зеттерлунд (Карпентер) – 39:32 3:2 Хенрик (Терри, Карлссон) – 39:56 4:2 Рутта (Зеттерлунд, Хоффман) – 52:15 4:3 Мактавиш (Терри) – 55:11 (pp) 5:3 Гертл (Штурм) – 59:54
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Грейвз (Карлссон, Малкин) – 29:02 0:2 Гюнцель (Кросби, Петтерссон) – 34:01 1:2 Маршессо (Барбашёв, Мартинес) – 45:18 2:2 Дорофеев (Стивенсон, Стоун) – 46:52 3:2 Бриссон (Барбашёв, Пьетранджело) – 49:40
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Фиала (Мур) – 19:25 1:1 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 34:39 2:1 Байфилд – 38:13
На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 65 очками после 45 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 66 очками после 46 матчей.
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