«Очень многое в нашей игре пошло не так». Карбери — о сухом поражении от «Сент-Луиса»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил поражение в матче с «Сент-Луисом» (0:3) и выразил разочарование игрой в атаке хоккеистов «Кэпиталз».

«Очень многое в нашей игре пошло не так. У нас не было достаточной активности возле ворот Биннингтона. Игра с шайбой была худшей за весь сезон с точки зрения точных передач на клюшку, независимо от того, исходили ли они из нашей зоны или делались за её пределами. Мы очень много сил отдали в борьбе за шайбу, чтобы потом иметь возможность что-то сделать в атаке», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою семиматчевую результативную серию. Россиянин имел отличный шанс на гол, но не смог переиграть голкипера Джонатана Биннингтона броском с близкой дистанции.