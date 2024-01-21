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«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 3:0, обзор матча, Овечкин чудом не забил в пустые ворота, видео

Как же не везёт Овечкину. Уже видел шайбу в воротах, но что сотворил канадский вратарь!
Максим Макаров
Обзор «Сент-Луис» — «Вашингтон»
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«Вашингтон» всухую уступил «Сент-Луису».

Сегодня в «Энтерпрайз-центре» встретились «Сент-Луис» и «Вашингтон». Команды встречались два дня назад в столице США, и тогда победу праздновали «столичные» со счётом 5:2.

Встреча началась с удаления у «Сент-Луиса», но успеха это «Вашингтону» не принесло, скорее, наоборот. Колтон Парэйко перехватил шайбу, которая шла в направлении Александра Овечкина, убежал в контратаку и отправил шайбу в левый верхний угол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Далее период развивался в вялотекущем режиме, в котором преимуществом владели хозяева, а Бучневич и Торопченко создали по одному хорошему моменту.

Во втором периоде «блюзмены» продолжили штурмовать ворота «столичных», и те в итоге дрогнули: Брэйден Шенн на отложенном штрафе «пальнул» из правого круга вбрасывания, Линдгрен был бессилен. Бучневич отметился результативной передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Так продолжалось почти до конца периода, пока «Вашингтон» не получил большинство, в котором убойнейший момент не реализовал Александр Овечкин, бросавший в упор без помехи, получив шайбу на дальней штанге, но Джордан Биннингтон буквально украл эту шайбу у Александра. Так «Кэпиталз» упустили возможность сократить отставание в счёте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

А в заключительном отрезке хозяева отлично сыграли по счёту, не давая почти гостям шансов. В конце периода «Сент-Луис» получил большинство, и Джейк Нейборс реализовал лишнего, подставив шайбу на пятаке.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Парэйко (Томас) – 02:37 (sh)     2:0 Шенн (Фолк, Бучневич) – 27:44     3:0 Нейборс (Томас, Кайру) – 55:51 (pp)    

«Сент-Луис» прервал серию из трёх поражений, а «Вашингтон» упустил возможность зайти в зону плей-офф. Овечкин же, набиравший очки в семи играх подряд, остался без набранных баллов впервые с 30 декабря.

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