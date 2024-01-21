Юров подрался с защитником «Северстали» Чуркиным, заступившись за Михайлиса. Видео

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Металлург» принимает череповецкую «Северсталь». Завершился второй период, хозяева ведут – 3:1.

В конце второй двадцатиминутки 20-летний российский нападающий «Металлурга» Данила Юров заступился за своего партнёра Никиту Михайлиса, который пропустил удар в голову от 27-летнего защитника «Северстали» Андрея Чуркина.

По итогам инцидента Юров был наказан малым штрафом, как зачинщик драки, большим штрафом за драку и 10-минутным дисциплинарным штрафом. Чуркин получил два больших штрафа – за драку и атаку в область головы и шеи.

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