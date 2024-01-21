Юров подрался с защитником «Северстали» Чуркиным, заступившись за Михайлиса. Видео
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Металлург» принимает череповецкую «Северсталь». Завершился второй период, хозяева ведут – 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Акользин (Карпов) – 18:06 (5x5) 1:1 Абросимов (Лишка, Седов) – 25:46 (5x5) 2:1 Юров (Михайлис) – 31:20 (4x4) 3:1 Вовченко (Гераськин, Набоков) – 39:33 (5x4)
В конце второй двадцатиминутки 20-летний российский нападающий «Металлурга» Данила Юров заступился за своего партнёра Никиту Михайлиса, который пропустил удар в голову от 27-летнего защитника «Северстали» Андрея Чуркина.
По итогам инцидента Юров был наказан малым штрафом, как зачинщик драки, большим штрафом за драку и 10-минутным дисциплинарным штрафом. Чуркин получил два больших штрафа – за драку и атаку в область головы и шеи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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