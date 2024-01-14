Андрей Разин ответил на вопрос, когда ждать Юрова в первом звене «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал выступление 20-летнего российского нападающего Данилы Юрова в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (6:2), в которой ему удалось отметиться дублем.

«Когда ждать Юрова в первом звене? У меня нет принципа, что второе, третье, четвёртое. Стараюсь делать примерно ровные пятёрочки. Он действительно на ведущих ролях, а первая пятёрка или вторая – без разницы. Действительно, я с ним на предсезонке уже разговаривал, как он смотрит на то, чтобы играть в центре. Он был согласен, попробовали раз – не получилось. Со второй попытки у них неплохая троечка возникла. Про меня говорят, что всё «Северсталь», а здесь «Барыс», «Северсталь» и «Магнитка» сработали.

Молодые вратари могут помешать закончить на первом месте? Время покажет, кто что говорит, я не могу комментировать. Мы идём от игры к игре, меня радуют наши вратари на данный момент. Выбор предоставлен большой, Мохорич с ними работает, всё идёт по плану», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в нынешнем сезоне Юров провёл 46 матчей в составе «Металлурга», отметившись 37 (16+21) результативными действиями при показателе полезности «+13».