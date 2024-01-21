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Ларионов – о победе над ЦСКА: чертовски хорошая игра, но стабильность – такая штука…

Ларионов – о победе над ЦСКА: чертовски хорошая игра, но стабильность – такая штука…
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над московским ЦСКА (3:2 ОТ).

«Чертовски хорошая игра, скажу честно. Это напоминает нам о том, насколько команда может действовать хорошо, но стабильность — такая штука… Когда ты ожидаешь такого огня, такого уровня в каждом матче, понимаешь, что это непросто, но тем не менее соперник заставил сегодня играть в такой хоккей. Опытная команда, двукратный обладатель Кубка Гагарина, и в этом плане ребята провели практически три периода, плюс овертайм, на одном дыхании. Это то, что мы хотим дарить болельщикам “Нагорного”, нашей стране. Это приятно, и это радует, поэтому ребят — с победой. Нашим болельщикам спасибо за ту поддержку, которую они оказывают в любой ситуации. Рады, но победа живёт один день. Завтра новый день, поэтому важно не подниматься слишком высоко, когда ты выигрываешь, и не падать слишком низко, когда ты проигрываешь. Всех — с победой!» — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте лиги.

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21 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Акользин (Карпов) – 18:06 (5x5)     1:1 Абросимов (Лишка, Седов) – 25:46 (5x5)     2:1 Юров (Михайлис) – 31:20 (4x4)     3:1 Вовченко (Гераськин, Набоков) – 39:33 (5x4)     3:2 Скоренов (Иванцов) – 50:49 (5x5)    
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