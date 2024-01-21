Ларионов – о победе над ЦСКА: чертовски хорошая игра, но стабильность – такая штука…

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над московским ЦСКА (3:2 ОТ).

«Чертовски хорошая игра, скажу честно. Это напоминает нам о том, насколько команда может действовать хорошо, но стабильность — такая штука… Когда ты ожидаешь такого огня, такого уровня в каждом матче, понимаешь, что это непросто, но тем не менее соперник заставил сегодня играть в такой хоккей. Опытная команда, двукратный обладатель Кубка Гагарина, и в этом плане ребята провели практически три периода, плюс овертайм, на одном дыхании. Это то, что мы хотим дарить болельщикам “Нагорного”, нашей стране. Это приятно, и это радует, поэтому ребят — с победой. Нашим болельщикам спасибо за ту поддержку, которую они оказывают в любой ситуации. Рады, но победа живёт один день. Завтра новый день, поэтому важно не подниматься слишком высоко, когда ты выигрываешь, и не падать слишком низко, когда ты проигрываешь. Всех — с победой!» — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте лиги.