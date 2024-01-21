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Дубль Цыплакова и гол Ковальчука не спасли «Спартак» от поражения в игре с «Ак Барсом»

Дубль Цыплакова и гол Ковальчука не спасли «Спартак» от поражения в игре с «Ак Барсом»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам — 4:3.

В основное время команды победителя выявить не сумели, трижды поразив ворота друг друга. У «Ак Барса» отличились Дмитрий Кагарлицкий, Артём Лукоянов и Илья Сафонов. В составе «Спартака» дублем отметился Максим Цыплаков. Ещё одна шайба на счету 40-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука, сравнявшего счёт в матче на предпоследней минуте игры.

В овертайме команды также не сумели выявить победителя, а в серии буллитов хозяева оказались сильнее благодаря голу Вадима Шипачёва. Примечательно, что в серии штрафных бросков каждой команде потребовалось выполнить по 13 попыток.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» в случае победы над «Ак Барсом» мог стать четвёртой командой после «Локомотива», санкт-петербургского СКА и московского «Динамо», обеспечившей себе место в розыгрыше Кубка Гагарина.

Отметим, что в этой игре травму получил 37-летний российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов. В первом периоде в центре площадки он столкнулся с игроком гостей, в результате чего не смог продолжить матч. Александр провёл на льду лишь 5 минут 45 секунд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков (Голдобин) – 00:37 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Шипачёв, А. Радулов) – 04:05 (5x5)     1:2 Цыплаков – 10:30 (4x5)     2:2 Лукоянов (Кателевский, Дыняк) – 18:52 (5x5)     3:2 Сафонов (Барбер, Лямкин) – 43:29 (5x5)     3:3 Ковальчук (Вишневский) – 58:20 (5x5)     4:3 Шипачёв – 65:00    
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