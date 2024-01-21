Дубль Цыплакова и гол Ковальчука не спасли «Спартак» от поражения в игре с «Ак Барсом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам — 4:3.

В основное время команды победителя выявить не сумели, трижды поразив ворота друг друга. У «Ак Барса» отличились Дмитрий Кагарлицкий, Артём Лукоянов и Илья Сафонов. В составе «Спартака» дублем отметился Максим Цыплаков. Ещё одна шайба на счету 40-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука, сравнявшего счёт в матче на предпоследней минуте игры.

В овертайме команды также не сумели выявить победителя, а в серии буллитов хозяева оказались сильнее благодаря голу Вадима Шипачёва. Примечательно, что в серии штрафных бросков каждой команде потребовалось выполнить по 13 попыток.

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«Спартак» в случае победы над «Ак Барсом» мог стать четвёртой командой после «Локомотива», санкт-петербургского СКА и московского «Динамо», обеспечившей себе место в розыгрыше Кубка Гагарина.

Отметим, что в этой игре травму получил 37-летний российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов. В первом периоде в центре площадки он столкнулся с игроком гостей, в результате чего не смог продолжить матч. Александр провёл на льду лишь 5 минут 45 секунд.