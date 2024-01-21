Экс-защитник «Трактора», «Лады» и «Витязя» Костромитин завершил карьеру в 33 года

33-летний российский защитник Дмитрий Костромитин, известный по выступлениям в КХЛ за тольяттинскую «Ладу», подмосковный «Витязь» и «Адмирал», объявил о завершении карьеры игрока.

«Вот и настал этот день, я завершил карьеру профессионального игрока. Хочу поблагодарить всех руководителей, все команды, в которых я играл на протяжении своей карьеры, всех тренеров, которые в меня вложили много своего труда, знаний и времени! Конечно, огромная благодарность всем болельщикам за вашу поддержку, за эмоции, за веру в команду!

Спасибо моей семье, которая всегда была рядом. Это было незабываемое для меня время!

Но сейчас у меня Новый этап в жизни, буду развиваться и прогрессировать в тренерском направлении! Хоккей всегда был, есть, и будет неотъемлемой частью моей жизни!» — гласит публикация Костромитина в одной из социальных сетей.

Отметим, что в последние сезоны Костромитин выступал за рубежом за такие клубы, как «Астана», словацкий «Банска-Бистрица», белорусский «Неман» и польскую «Краковию». Воспитанник челябинского «Трактора» провёл за родной клуб лишь четыре матча в сезоне-2014/2015. Всего в КХЛ на его счету 162 матча и 21 (5+16) результативное действие при показателе полезности «-38».