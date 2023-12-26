37-летний Андрей Степанов завершил игровую карьеру

37-летний бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Степанов завершил игровую карьеру. Об этом экс-игрок объявил на своей странице в социальной сети.

«Пришло время спокойно и без эмоций сказать — я завершил свою игровую карьеру. Большое спасибо всем за поддержку все годы моей карьеры! Отдельное спасибо всей моей семье, которые были со мной всегда и в разные времена. Своей супруге, которая прошла со мной всё — от а до я! Без её веры в меня и искренней любви и поддержки ничего бы и не было. И, конечно, всем тренерам, персоналу, докторам, болельщикам, которые были в моей хоккейной жизни», — написал Степанов.

За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Степанов выступал за такие клубы, как «Амур», «Сибирь», «Динамо» Минск, «Нефтехимик», «Лада». Всего Андрей сыграл 429 матчей, где забросил 59 шайб и отдал 77 результативных передач, набрав в общей сложности 136 очков.