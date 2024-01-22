Эмоции Патрика Руа после победы в дебютном матче на посту главного тренера «Айлендерс»

Сегодня, 22 января, «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл на своей площадке «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0 – ОТ).

Этот матч стал для «островитян» первым под руководством нового главного тренера Патрика Руа, который недавно сменил на этом посту отправленного в отставку Лэйна Ламберта. Автором заброшенной шайбы в овертайме стал канадский форвард Бо Хорват. Руа отпраздновал решающий гол победным взмахом кулака на скамейке.

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В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились российский защитник Александр Романов, а также Хадсон Фэшинг и Хорват. Ворота команды защищал российский вратарь Илья Сорокин, который совершил 41 сейв (95,3 %).