Фолиньо: «Миннесоте» нужно больше думать об обороне, а не только надеяться на Капризова

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо отметил великолепную игру Кирилла Капризова, оформившего хет-трик в матче с «Каролиной» (5:2), и заявил, что команде нужно больше заботиться об игре в обороне, а не только надеяться на атакующие навыки россиянина.

«Первый гол Капризова? Это важное подставление, оно помогло нам двигаться дальше, вселило немного веры. Было очень важно уйти на второй период со счётом 1:1. Он играет великолепно, и нам нужно начать думать о том, чтобы позаботиться о защите, а не просто надеяться, что Кирилл реализует свои шансы», — цитирует Фолиньо пресс-служба клуба.

Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты» и на второе место в истории «Уайлд» по хет-трикам.