Суперматч Капризова! Оформил хет-трик и героически спас «Миннесоту» в концовке

«Миннесота» после ужасного старта сезона по-прежнему отчаянно борется за плей-офф, цепляясь за очки. «Дикари» в последних трёх матчах дважды победили — причём в предыдущей встрече с «Каролиной» серьёзно помог Кирилл Капризов, вернувшийся после травмы. Россиянин набрал 2+1 и принёс «Уайлд» победу.

Впрочем, «Миннесоте» всё ещё предстояло отыграть восьмиочковое отставание от восьмой строчки в конференции.

Дела «Каролины» же после неоднозначного старта сезона постепенно наладились. «Харрикейнз» заползли в зону плей-офф и обосновались в серединке.

Собственно, «ураганы» и открыли счёт на 15-й минуте. «Дикари» неудачно выбросили шайбу из зоны, «Каролина» совершила перехват на синей линии. Джек Друри отдаёт направо на Стефана Ноэсена, резкий перевод налево на Мартина Нечаса, бросок в касание — 1:0!

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Прошло меньше четырёх минут — и «Миннесота» сравняла счёт. Причём сделал это не кто иной, как Капризов! На 18-й минуте «Уайлд» зацепились за шайбу в чужой зоне, Алекс Голигоски щёлкнул от синей — Кирилл классно подставил клюшку! 1:1.

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На 27-й минуте россиянин оформил дубль! «Дикари» обосновались в зоне «Харрикейнз», начали давить. Мэтт Болди отдал передачу на Кирилла от синей в слот. Капризов, приняв шайбу спиной к воротам, сделал несколько ложных движений и неожиданно для защитников бросил с разворота – 2:1!

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Тем не менее основные события произошли уже в третьем периоде. На 49-й минуте «Каролина» смогла сравнять счёт. Себастьян Ахо ворвался в зону «Уайлд», отдал налево к борту на Сета Джарвиса. Тот скинул шайбу назад — на Майкла Бантинга. Защитники дали нападающему достаточно времени — он прицелился и точно бросил, пробив Филипа Густавссона. 2:2.

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На 50-й минуте «Миннесота» ответила своей атакой. «Дикари» вырвали шайбу в борьбе у борта, Йоэль Эрикссон Эк перевёл на Юнаса Бродина, но Анти Раанта отразил его бросок. Брок Фэйбер совершил подбор, всё тот же Бродин ушёл за ворота и прокинул шайбу на пятачок. Борьба, метания — и Эрикссон Эк успел первым на добивание! «Миннесота» вышла вперёд уже через 75 секунд!

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А на 58-й минуте случился главный эпизод матча. «Каролина» уже заменила вратаря на шестого полевого игрока и начала давить. Брент Бёрнс расчехлил свою пушку, пальнув от синей. Но Капризов встал на пути шайбы, прикрыв вратаря своим телом! «Харрикейнз» продолжили давить, ещё бросок — опять блок игроков «Миннесоты». Тут Кирилл, находившись у пятачка, сориентировался быстрее всех и просто откинул шайбу.

Вышло сверхудачно — она почти от пятачка «Уайлд» долетела до пустых ворот «Каролины»! Капризов завершил свой шикарный матч суперблоком и хет-триком!

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Для Кирилла этот хет-трик стал третьим в карьере в НХЛ. Все, очевидно, за «Миннесоту». По этому показателю россиянин вышел на второе место в истории клуба, сравнявшись с Заком Паризе и Мэттом Болди. Лидером является легендарный Мариан Габорик (у него девять хет-триков).

Кроме того, Капризов ещё и вписал себя в историю «Уайлд». Кирилл вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов за всё время существования клуба. Нападающий, забив 130-й, 131-й и 132-й голы, сравнялся с экс-форвардом «Миннесоты» Джейсоном Цукером и сократил отставание от того же Габорика (219).

«Капризов серьёзно отнёсся к обвинениям в свой адрес и сказал: «Да пошли вы все», — шутили фанаты в социальных сетях.

«Он такой типа: «Я собираюсь заткнуть всех ненавистников», — написал болельщик.

«Люблю его за это», — ответил другой.

Через 65 секунд Джейкоб Миддлтон поставил точку, броском из своей зоны поразив пустые ворота «Харрикейнз». Победа — 5:2!

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После матча Капризова спросили, чем он больше гордится — своим хет-триком или предшествовавшим ему ключевым блоком.

«Я думаю, вероятно, блокированным броском, — сказал он, улыбаясь. — Все на скамейке запасных были так счастливы, когда я заблокировал бросок».

Партнёры после встречи выражали восхищение Кириллом.

Вратарь Филип Густавссон пошутил: «Он тоже делает мою работу».

«Первый гол Капризова? Это важное подставление, оно помогло нам двигаться дальше, вселило немного веры. Было очень важно уйти на второй период со счётом 1:1», — сказал нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо. — Он играет великолепно, и нам нужно начать думать о том, чтобы позаботиться о защите, а не просто надеяться, что Кирилл реализует свои шансы».

«Он делает всё, — сказал Эрикссон Эк. — Приятно видеть, когда твой лучший игрок делает такие вещи».

«Вы можете видеть, что он вновь начинает стабильно забивать, — сказал главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс. — Приятно видеть, что он был вознаграждён. Думаю, он мог бы забить на несколько голов больше с тех пор, как вернулся.

Это то, в чём твоя команда нуждается от такого игрока, как он. В важном матче, в качельной игре, где он сможет справиться со сложностями так, как сделал это.

Кирилл — голеадор, угроза в нападении. Но иногда тебе приходится распоряжаться шайбой, блокировать броски или защищаться в определённой ситуации. Когда ты делаешь это, такое действительно приятно видеть. Это то, чего требует игра».

«Я стараюсь делать всё возможное, — сказал Капризов. — Неважно, кто на льду, мы можем играть «пять на шесть», принимать на себя броски и играть так, как нам нужно.

Мой второй гол? Я просто попробовал бросить. Иногда у нас есть моменты, а мы не бросаем. Мне кажется, что матчи с «Каролиной» всегда довольно напряжённые, они не дают нанести много бросков.

Я забил пять шайб в последних двух матчах? Конечно, когда забрасываешь больше шайб, побеждать легко. Неважно, забиваю ли я или другие ребята. Нам легче играть именно так», — скромно подвёл итоги сам герой встречи.