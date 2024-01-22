Вратарь «Барыса» Эдди Паскуале выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Канадский голкипер последний раз принимал участие в матче 5 января с «Трактором» (1:5).

В текущем чемпионате 33-летний вратарь сыграл 27 матчей, пропуская в среднем по 3,05 шайбы за матч при 90% отражённых бросков.

Канадский вратарь перешёл в «Барыс» в прошедшее межсезонье из магнитогорского «Металлурга». Всего в КХЛ вратарь провёл 230 матчей, в которых одержал 109 побед с процентом отражённых бросков 92,3% и коэффициентом надёжности 2,15. Паскуале начинал карьеру в КХЛ в составе казахстанского «Барыса», затем перешёл в ярославский «Локомотив», после которого провёл один сезон в «Металлурге».