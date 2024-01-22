Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер рассказал о своих музыкальных предпочтениях

31-летний канадский нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер рассказал, что предпочитает к прослушиванию англоязычных исполнителей, назвав любимые музыкальные жанры.

«Если быть честным, я не люблю слушать российскую музыку. Мой плейлист состоит из англоязычных исполнителей. Но российские песни у меня тоже есть в телефоне, наверное, где-то 15 треков. Бывает, что я их включаю, но очень редко.

Я учу русский язык, но не через российскую музыку (улыбается). Я люблю кантри-музыку, кельтскую музыку, тропикал-хаус, техно, рок. Я настоящий меломан. Часто ли я слушаю Guns N’ Roses? Я их вообще не слушаю (смеётся), у меня просто в гардеробе есть их футболка. Мне очень нравится Green Velvet», — приводит слова Спунера Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Спунер принял участие в 50 матчах в составе «Авангарда», в которых отметился 52 (17+35) результативными действиями при показателе полезности «+10». Контракт нападающего с омским клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.