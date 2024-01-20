«Это мой лучший сезон в карьере». Райан Спунер — об игре за «Авангард»

Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер высказался о своей игре, назвав текущий сезон лучшим в карьере.

«Это уже мой пятый сезон в КХЛ, могу сказать, что статистически пока это лучший сезон в карьере. У нас отличная команда, играем в атаку, мы много создаём, действуем креативно», — сказал Спунер в интервью Legalbet.

В нынешней регулярке 31-летний Спунер сыграл 49 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 35 результативных передач, набрав в общей сложности 52 очка.

В текущем сезоне регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» провёл 52 матча, в которых набрал 75 очков. Омский клуб занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Авангард» проведёт в Ярославле с «Локомотивом».