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Дубль Джозефса не помог «Ладе» уйти от поражения в матче с «Сочи»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» принимала «Сочи». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.

В основное время команды победителя выявить не сумели, трижды поразив ворота друг друга. В составе «Лады» дублем отметился канадский нападающий Трой Джозефс, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Владислав Червоненко. У «Сочи» отличились Амир Гараев, Глеб Корягин и Михал Криштоф.

В овертайме команды также заброшенными шайбами не отметились, а в серии штрафных бросков сильнее оказались гости. Победный буллит на счету 26-летнего российского нападающего «Сочи» Даниила Сероуха.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Лада», набрав 66 очков в 56 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (38) – на последней, 11-й, строчке на Западе.