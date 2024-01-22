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Дубль Джозефса не помог «Ладе» уйти от поражения в матче с «Сочи»

Дубль Джозефса не помог «Ладе» уйти от поражения в матче с «Сочи»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» принимала «Сочи». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.

В основное время команды победителя выявить не сумели, трижды поразив ворота друг друга. В составе «Лады» дублем отметился канадский нападающий Трой Джозефс, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Владислав Червоненко. У «Сочи» отличились Амир Гараев, Глеб Корягин и Михал Криштоф.

В овертайме команды также заброшенными шайбами не отметились, а в серии штрафных бросков сильнее оказались гости. Победный буллит на счету 26-летнего российского нападающего «Сочи» Даниила Сероуха.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Лада», набрав 66 очков в 56 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (38) – на последней, 11-й, строчке на Западе.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2024, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гараев – 03:49 (5x5)     1:1 Джозефс (Кугрышев, Калабушкин) – 11:00 (5x5)     1:2 Корягин (Тянулин, Хуснутдинов) – 21:15 (5x5)     1:3 Криштоф (Попов) – 46:03 (5x5)     2:3 Червоненко (Романов, Сёмин) – 47:28 (5x5)     3:3 Джозефс (Солянников, Космачук) – 52:02 (5x5)     3:4 Сероух – 65:00    
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