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«Аризона» нанесла поражение «Питтсбургу» в матче НХЛ. У Малкина — результативная передача

«Аризона» нанесла поражение «Питтсбургу» в матче НХЛ. У Малкина — результативная передача
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В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

В составе победителей шайбами отметились Джейсон Цукер, Юусо Вялимяки, Александр Керфут, Лоусон Круз и Ник Бьюгстад.

У гостей отличились Ларс Эллер и Сидни Кросби.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей, а также стал автором курьёзного автогола, когда не сумел обработать передачу от Криса Летанга, после чего шайба оказалась в пустых воротах. В итоге она была записана на Лоусона Круза.

«Аризона» набрала 49 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции.

«Питтсбург» остался с 48 очками и идёт на 12 строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Цукер (Кули, Браун) – 02:23     1:1 Эллер (Жозеф) – 24:50     2:1 Вялимяки (Келлер, Маччелли) – 31:04     2:2 Кросби (Карлссон, Малкин) – 36:30     3:2 Керфут (Цукер) – 38:01     4:2 Круз – 44:10 (pp)     5:2 Бьюгстад (О'Брайен, Макбэйн) – 47:04    
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