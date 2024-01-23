«Аризона» нанесла поражение «Питтсбургу» в матче НХЛ. У Малкина — результативная передача

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

В составе победителей шайбами отметились Джейсон Цукер, Юусо Вялимяки, Александр Керфут, Лоусон Круз и Ник Бьюгстад.

У гостей отличились Ларс Эллер и Сидни Кросби.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей, а также стал автором курьёзного автогола, когда не сумел обработать передачу от Криса Летанга, после чего шайба оказалась в пустых воротах. В итоге она была записана на Лоусона Круза.

«Аризона» набрала 49 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции.

«Питтсбург» остался с 48 очками и идёт на 12 строчке Востока.