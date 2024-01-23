«Аризона» нанесла поражение «Питтсбургу» в матче НХЛ. У Малкина — результативная передача
Поделиться
В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (5:2).
В составе победителей шайбами отметились Джейсон Цукер, Юусо Вялимяки, Александр Керфут, Лоусон Круз и Ник Бьюгстад.
У гостей отличились Ларс Эллер и Сидни Кросби.
Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей, а также стал автором курьёзного автогола, когда не сумел обработать передачу от Криса Летанга, после чего шайба оказалась в пустых воротах. В итоге она была записана на Лоусона Круза.
«Аризона» набрала 49 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции.
«Питтсбург» остался с 48 очками и идёт на 12 строчке Востока.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Цукер (Кули, Браун) – 02:23 1:1 Эллер (Жозеф) – 24:50 2:1 Вялимяки (Келлер, Маччелли) – 31:04 2:2 Кросби (Карлссон, Малкин) – 36:30 3:2 Керфут (Цукер) – 38:01 4:2 Круз – 44:10 (pp) 5:2 Бьюгстад (О'Брайен, Макбэйн) – 47:04
Комментарии
- 23 января 2024
-
07:41
-
07:34
-
06:57
-
06:45
-
06:27
-
05:57
-
05:47
-
05:44
-
05:30
-
00:30
-
00:14
- 22 января 2024
-
23:57
-
23:52
-
23:44
-
23:26
-
23:01
-
23:00
-
22:46
-
22:40
-
22:33
-
22:22
-
22:03
-
21:50
-
21:30
-
21:17
-
21:10
-
21:00
-
20:52
-
20:43
-
20:31
-
20:05
-
19:55
-
19:41
-
19:36
-
19:27
Партнерский контент