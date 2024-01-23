Кирилл Капризов рассказал, какому российскому игроку отдал бы «Харт Трофи»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что отдал бы «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона — нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.

«Кому бы отдал „Харт Трофи“, если бы его надо было вручать прямо сейчас? Кучерову. Куч — красавец! Играли против них, он здорово играет, и вообще большинство у них очень сильное. Никита им руководит. Его передачи, мышление хоккейное очень сильные», — сказал Капризов в интервью «Известиям».

Ранее пресс-служба НХЛ назвала Капризова первой звездой прошедшей игровой недели. Форвард разделил лидерство в лиге по количеству набранных очков на прошедшей неделе, отметившись пятью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в четырёх матчах. Он помог «Миннесоте» одержать три победы в четырёх матчах.