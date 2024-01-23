Форвард «Авангарда» Буше рассказал, может ли он вернуться в США после окончания контракта

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, что после окончания контракта с «ястребами», скорее всего, не вернётся играть в Америку.

«Допускаю ли возвращение в Америку после завершения игры в „Авангарде“? Скорее всего, потом я не вернусь в Америку», — цитирует Буше ТАСС.

Рид за 50 матчей в нынешнем сезоне записал на свой счёт 64 (37+27) очка, обновив тем самым клубный рекорд результативности «Авангарда» за один регулярный чемпионат. За карьеру в КХЛ Буше провёл 246 матчей, в которых отметился 226 (121+105) результативными действиями при показателе полезности «+41».

Омский клуб в текущем сезоне сыграл 53 встречи, в которых набрал 75 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре подопечные Михаила Кравца встретятся с «Северсталью» в Череповце сегодня, 23 января.