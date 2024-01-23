Шарипзянов: поступил по-своему, и Хартли сказал, что я вообще не умею играть в хоккей

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о стиле работы бывшего главного тренера «ястребов» Боба Хартли, с которым клуб завоевал Кубок Гагарина в 2021 году, обыграв в финальной серии ЦСКА со счётом 4-2.

«Был момент, когда поступил по-своему, у меня ничего не вышло, и Боб сказал, что я вообще не умею играть в хоккей. Мог посадить меня на лавку и больше не выпускать. Это были его психологические игры на прочность, терпение, сопротивление. В какой-то момент я понял, что он от меня хочет, стал больше прислушиваться – в апреле поднял над головой Кубок Гагарина. Что сказать… Боб знал, что он делал. Он профессионал», — приводит слова Шарипзянова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету 27-летнего Шарипзянова 52 матча за «ястребов», в которых он набрал 38 (7+31) очков. Защитник был участником Матча звёзд КХЛ – 2023, который прошёл в декабре в Санкт-Петербурге.

Омский клуб в текущем сезоне сыграл 53 встречи, в которых набрал 75 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре подопечные Михаила Кравца встретятся с «Северсталью» в Череповце сегодня, 23 января.