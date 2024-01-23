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«Раньше назвал бы Малкина». Щитов выбрал игрока, который олицетворяет российский хоккей

«Раньше назвал бы Малкина». Щитов выбрал игрока, который олицетворяет российский хоккей
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Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов заявил, что нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров олицетворяет российский хоккей. Россиянин занимает второе место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ, уступая Натану Маккиннону лишь одно очко.

«Думаю, Кучеров. Он шикарно проводит последние сезоны в Национальной хоккейной лиге. Я считаю, это лучший наш хоккеист. Раньше бы я ответил, что Малкин», — цитирует Щитова Legalbet.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 46 матчах регулярки, в которых забросил 28 шайб и сделал 48 результативных передач при показателе полезности «-2» и 12 минутах штрафного времени. Ранее российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов назвал Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи».

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