Кучеров — лучший бомбардир, Панарин побьётся за титул MVP? Прогноз на личные награды НХЛ

В НХЛ уже сыграли половину чемпионата, и заокеанские эксперты начинают выкладывать рейтинги, кто выиграет «Везину», «Харт», «Арт Росс» и другие награды по итогам сезона. Дело это всегда интересное, захватывающее и вызывающее множество споров. Поэтому читатели могут написать в комментариях свои варианты, которые вполне могут отличаться от приведённых здесь. Ведь больше половины наград в НХЛ являются очень субъективными и абстрактными, что открывает поле для дискуссии.

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Не все индивидуальные награды будут рассмотрены по разным причинам. «Тед Линдсей Эворд» не будет рассмотрен, так как эта награда вручается лучшему игроку, по мнению самих хоккеистов, а пытаться заглянуть в голову игрокам НХЛ – идея бессмысленная. «Джим Грегори Эворд» (награда, вручаемая лучшему генеральному менеджеру) вручать даже посредством прогноза необъективно, поскольку основная работа генеральных менеджеров ждёт во время дедлайна, а «Кинг Клэнси Трофи» (вручается за участие в общественной жизни) мы не будем затрагивать по причине того, что разбор затронет сферы, которые ныне по российским законам запрещены. «Билл Мастертон Трофи» (награда для игрока, проявившего высокое спортивное мастерство и верность хоккею) нужно вручать только по истечении сезона. При удачном стечении обстоятельств претендовать на неё может и Валерий Ничушкин.

«Харт Трофи» (награждается игрок, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате)

Прогноз: Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»)

«Харт» – одна из тех наград, вокруг которой по итогам награждения споров точно будет много. В этом сезоне действительно много игроков, которые достойны этой награды, но нет того, кто на голову всех опережает, как Коннор Макдэвид в прошлом сезоне. Номинированы могут быть и Кучеров, проводящий в настоящий момент лучшую регулярку, и Панарин, который тоже проводит очень хороший сезон и ведёт «Рейнджерс» к победе в дивизионе, и Куинн Хьюз, который, как и весь «Ванкувер», показывает фантастическую игру. Но есть уверенность, что награда «уплывёт» к лидеру «Колорадо», потому что такой сезон Натана заокеанские журналисты захотят подчеркнуть чем-то осязаемым.

Натан Маккиннон Фото: Chris Young/AP/ТАСС

«Леди Бинг Трофи» (награждается игрок, продемонстрировавший образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством)

Прогноз: Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»)

Любимая награда Павла Дацюка после окончания нулевых каждый год ходит по рукам, что вполне объяснимо, потому что игроков с такой джентльменской репутацией сейчас в лиге нет. Но в этом сезоне она, вполне вероятно, уйдёт к шведу, потому что он почти весь сезон твёрдо идёт в топ-10 бомбардиров, а также чрезвычайно мало удаляется (всего четыре минуты штрафа) и ни с кем не конфликтует. Конкуренцию ему могут составить Остон Мэттьюс и Анже Копитар, который победил в прошлом году.

«Везина Трофи» (награждается голкипер, сыгравший в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавший лучшую игру среди всех конкурентов)

Прогноз: Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»)

Скорее всего, впервые за восемь лет ни одного российского вратаря не окажется в тройке номинантов. Если у кого и есть шанс, то это Сергей Бобровский, дважды уже бравший эту награду. Но тут следует согласиться с рейтингом, который недавно выдвинул официальный сайт НХЛ, где в тройке оказались Хеллебайк, Демко и Тальбо. Но то, как проводит сезон вратарь «Виннипега», должно привести его ко второй «Везине».

«Колдер Трофи» (награждается игрок, наиболее ярко проявивший себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба НХЛ)

Прогноз: Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»)

При условии, что Бедард восстановится от травмы в течение месяца, конкурентов ему не видать. Здесь сюрприза не произошло: Коннор оправдывает возложенные на него авансы. Если восстановление затянется, то конкурентом канадскому «некствану» видится только защитник Люк Хьюз, который наряду с остальными братьями продолжает прославлять фамилию, играя в среднем больше 20 минут за матч, постоянно выходя в большинстве и набирая 0,57 в среднем очка за игру.

Коннор Бедард Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

«Арт Росс Трофи» (награждается игрок, набравший наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате)

Прогноз: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

По сути, битва за «Арт Росс» разворачивается сейчас между двумя игроками – Кучеровым и Маккинноном. В пользу Кучерова говорят сейчас непосредственно его игра и игра его команды, которая начинает преображаться, а также убийственное большинство «молний», которое является лучшим в лиге. Позиции Маккиннона, как бы это ни было удивительно, пошатнулись после того, как Валерий Ничушкин выбыл на неопределённый срок, потому что львиную долю очков Натан набирал в большинстве, где незаменимым элементом был именно Ничушкин.

«Норрис Трофи» (награждается защитник, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона)

Прогноз: Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»)

«Норрис» обычно вручается не просто лучшему защитнику, а лучшему «полузащитнику». То есть тому, кто лучше всего себя проявил на стороне площадки противника. Исходя из этого, претендентов на награду двое: Кейл Макар и Куинн Хьюз. И награду, вероятно, получит капитан «Кэнакс», проводящий этот сезон на фантастическом уровне и являющийся одной из причин успехов «Ванкувера» в этом сезоне.

«Селке Трофи» (награждается лучший нападающий оборонительного плана)

Прогноз: Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»)

После завершения карьеры Патриса Бержерона борьба за эту награду заметно обострится. И троица претендентов будет выглядеть следующим образом: Митч Марнер, Александр Барков и Сэм Райнхарт. Вклиниться может ещё Кайл Коннор, пропустивший победное шествие «Виннипега» из-за травмы, но добрать позиций времени ещё полно. На самом деле, очень тяжело прогнозировать, кто станет победителем, но Райнхарт проводит лучший сезон в карьере, постоянно играет в меньшинстве, сумев даже четырежды забросить в таком формате, и имеет хороший показатель полезности.

«Морис Ришар Трофи» (награждается игрок, забросивший наибольшее число шайб среди всех игроков НХЛ по итогам регулярного сезона)

Прогноз: Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)

Да, то время закончилось, когда говоришь, что выиграет Овечкин и шансов ошибиться почти нет. Сейчас же началась эра Остона Мэттьюса. Сколько она продлится, никто не знает, но в этом сезоне предпосылок к тому, что «Ришара» возьмёт кто-то другой, особо нет. Побороться могут с ним Пастрняк и Райнхарт, но затея эта, скорее всего, будет обречена на провал.

Остон Мэттьюс Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

«Уильям Дженнингс Трофи» (награждаются голкиперы, пропустившие наименьшее число голов в среднем за игру по итогам регулярного сезона при не менее 25 сыгранных матчах)

Прогноз: Коннор Хеллебайк и Лоран Броссуа («Виннипег Джетс»)

Бригада вратарей «Джетс» — единственная, кто пока не пропустил 100 шайб в этом сезоне. И Коннор Хеллебайк должен принести эту награду себе и своему партнёру по команде. Единственная бригада вратарей, которая может им помешать, это Улльмарк и Свейман из «Бостона», которые завоевали эту награду в прошлом сезоне.

«Джек Адамс Эворд» (награждается тренер, внёсший наибольший вклад в успехи своей команды, по мнению Ассоциации журналистов НХЛ)

Прогноз: Рик Токкет («Ванкувер Кэнакс»)

На эту награду будут претендовать Рик Токкет, тренирующий «Ванкувер», и Рик Боунесс, возглавляющий «Виннипег». В номинантах может оказаться и Питер Лавиолетт, рулевой «Рейнджерс», но до победы он, скорее всего, не доберётся. Как бы ни кололи глаз следующие слова поклонникам Андрея Кузьменко, но факт остаётся фактом: Токкет проделал фантастическую работу с «Ванкувером», преобразив команду после тех руин, которые оставил Брюс Будро. Команда не просто идёт в восьмёрке, она лидирует в Тихоокеанском дивизионе, что представить ещё год назад было сложно.