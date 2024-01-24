Гол и пас Шаранговича не принесли «Калгари» очков в матче с «Сент-Луисом»

В ночь с 23 на 24 января мск на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Калгари Флэймз» уступили «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:4.
Хоккеисты канадского клуба открыли счёт на 12-й минуте игры — эта шайба стала единственной в первом периоде. Во второй трети матча было забито четыре гола: на 29-й минуте гости сравняли счёт, на 32-й минуте Ноа Ханифин вновь вывел «Калгари» вперёд с передачи белорусского нападающего Егора Шаранговича, минутой позже отличился уже сам Шарангович, а на 38-й минуте Брэйден Шенн сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Джордан Кайру снова установил на табло равенство. За 50 секунд до финальной сирены Брэндон Саад принёс победу «Блюз».
«Флэймз» потерпели третье поражение подряд в регулярном чемпионате.
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