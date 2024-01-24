Шарангович забросил 20-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место среди снайперов «Флэймз»
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В эти минуты в Калгари проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Сент-Луис Блюз».
На данный момент идёт третий период, счёт в матче 3:3.
Третью шайбу хозяев в этом матче забросил белорусский нападающий Егор Шарангович. Этот гол стал для него уже 20-м в нынешнем сезоне. По этому показателю он делит первое место в команде с Блейком Коулманом.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы Шаранговича:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету белорусского форварда, с учётом этой игры, 34 (20+14) очков в 47 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уигар (Андерссон, Кадри) – 11:38 1:1 Саад (Парэйко, Ледди) – 28:27 2:1 Ханифин (Шарангович, Танев) – 31:13 3:1 Шарангович (Юбердо, Линдхольм) – 32:17 3:2 Шенн – 37:13 (sh) 3:3 Кайру (Томас, Ледди) – 46:56 3:4 Саад (Парэйко, Ледди) – 59:10
Напомним, Шарангович перешёл в «Калгари» минувшим летом в результате обмена из «Нью-Джерси Дэвилз».
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