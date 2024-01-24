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Шарангович забросил 20-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место среди снайперов «Флэймз»

В эти минуты в Калгари проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Сент-Луис Блюз».

На данный момент идёт третий период, счёт в матче 3:3.

Третью шайбу хозяев в этом матче забросил белорусский нападающий Егор Шарангович. Этот гол стал для него уже 20-м в нынешнем сезоне. По этому показателю он делит первое место в команде с Блейком Коулманом.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы Шаранговича:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету белорусского форварда, с учётом этой игры, 34 (20+14) очков в 47 матчах.

Напомним, Шарангович перешёл в «Калгари» минувшим летом в результате обмена из «Нью-Джерси Дэвилз».