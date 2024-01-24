Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шарангович забросил 20-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место среди снайперов «Флэймз»

Шарангович забросил 20-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место среди снайперов «Флэймз»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Калгари проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Сент-Луис Блюз».

На данный момент идёт третий период, счёт в матче 3:3.

Третью шайбу хозяев в этом матче забросил белорусский нападающий Егор Шарангович. Этот гол стал для него уже 20-м в нынешнем сезоне. По этому показателю он делит первое место в команде с Блейком Коулманом.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы Шаранговича:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету белорусского форварда, с учётом этой игры, 34 (20+14) очков в 47 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уигар (Андерссон, Кадри) – 11:38     1:1 Саад (Парэйко, Ледди) – 28:27     2:1 Ханифин (Шарангович, Танев) – 31:13     3:1 Шарангович (Юбердо, Линдхольм) – 32:17     3:2 Шенн – 37:13 (sh)     3:3 Кайру (Томас, Ледди) – 46:56     3:4 Саад (Парэйко, Ледди) – 59:10    

Напомним, Шарангович перешёл в «Калгари» минувшим летом в результате обмена из «Нью-Джерси Дэвилз».

Материалы по теме
«Хет-трик для моего отца». Белорусский нападающий покоряет НХЛ и даже обогнал Макдэвида
Видео
«Хет-трик для моего отца». Белорусский нападающий покоряет НХЛ и даже обогнал Макдэвида
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android