Шайба Воронкова не помешала «Эдмонтону» одержать 14-ю победу подряд в матче с «Коламбусом»

В Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

В составе победителей шайбами отметились Уоррен Фёгеле, Эвандер Кейн, Коннор Макдэвид и Дилан Холлоуэй.

У гостей единственный гол на счету российского нападающего Дмитрия Воронкова.

«Эдмонтон» одержал 14-ю победу подряд, набрал 55 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. В следующем матче «нефтяники» 26 января сыграют дома с «Чикаго Блэкхоукс».

«Коламбус» остался с 37 очками и замыкает турнирную таблицу Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 26 января будут гостить у «Калгари Флэймз».