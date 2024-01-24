Шайба Воронкова не помешала «Эдмонтону» одержать 14-ю победу подряд в матче с «Коламбусом»
Поделиться
В Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).
В составе победителей шайбами отметились Уоррен Фёгеле, Эвандер Кейн, Коннор Макдэвид и Дилан Холлоуэй.
У гостей единственный гол на счету российского нападающего Дмитрия Воронкова.
«Эдмонтон» одержал 14-ю победу подряд, набрал 55 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. В следующем матче «нефтяники» 26 января сыграют дома с «Чикаго Блэкхоукс».
«Коламбус» остался с 37 очками и замыкает турнирную таблицу Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 26 января будут гостить у «Калгари Флэймз».
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Фёгеле – 07:30 (pp) 1:1 Воронков (Джонсон) – 15:25 2:1 Кейн (Фёгеле, Ньюджент-Хопкинс) – 44:53 3:1 Макдэвид (Драйзайтль, Сеси) – 45:48 4:1 Холлоуэй (Браун, Кулак) – 55:36
Комментарии
- 24 января 2024
-
07:47
-
07:33
-
07:31
-
07:19
-
07:19
-
07:04
-
06:38
-
06:33
-
06:14
-
06:09
-
05:52
-
05:37
-
05:32
-
05:32
-
05:16
-
04:07
-
00:01
- 23 января 2024
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:09
-
23:00
-
22:48
-
22:40
-
22:33
-
22:15
-
21:53
-
21:51
-
21:30
-
21:13
-
20:59
-
20:34
-
20:12
-
19:57
Партнерский контент