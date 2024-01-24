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Шайба Воронкова не помешала «Эдмонтону» одержать 14-ю победу подряд в матче с «Коламбусом»

Шайба Воронкова не помешала «Эдмонтону» одержать 14-ю победу подряд в матче с «Коламбусом»
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В Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

В составе победителей шайбами отметились Уоррен Фёгеле, Эвандер Кейн, Коннор Макдэвид и Дилан Холлоуэй.

У гостей единственный гол на счету российского нападающего Дмитрия Воронкова.

«Эдмонтон» одержал 14-ю победу подряд, набрал 55 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. В следующем матче «нефтяники» 26 января сыграют дома с «Чикаго Блэкхоукс».

«Коламбус» остался с 37 очками и замыкает турнирную таблицу Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 26 января будут гостить у «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Фёгеле – 07:30 (pp)     1:1 Воронков (Джонсон) – 15:25     2:1 Кейн (Фёгеле, Ньюджент-Хопкинс) – 44:53     3:1 Макдэвид (Драйзайтль, Сеси) – 45:48     4:1 Холлоуэй (Браун, Кулак) – 55:36    
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