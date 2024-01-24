Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крис Ноблох — первый тренер в истории НХЛ с 14-ю победами подряд в дебютном сезоне

Крис Ноблох — первый тренер в истории НХЛ с 14-ю победами подряд в дебютном сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

В Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

Эта победа стала уже 14-й подряд для главного тренера «нефтяников» Криса Ноблоха, проводящего свой первый сезон в качестве главного тренера команды НХЛ. Этот результат помог ему обойти Тома Джонсона (13 матчей подряд с «Бостоном Брюинз» в сезоне-1970/1971) и Эндрю Брюнетта (13 матчей подряд с «Флоридой Пантерз» в сезоне-2021/2022) и выйти на первое место в истории лиги по продолжительности победной серии среди тренеров в их дебютном сезоне в НХЛ.

«Эдмонтон» одержал 14-ю победу подряд, набрал 55 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. В следующем матче «нефтяники» 26 января сыграют дома с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Фёгеле – 07:30 (pp)     1:1 Воронков (Джонсон) – 15:25     2:1 Кейн (Фёгеле, Ньюджент-Хопкинс) – 44:53     3:1 Макдэвид (Драйзайтль, Сеси) – 45:48     4:1 Холлоуэй (Браун, Кулак) – 55:36    
Материалы по теме
Такого не было никогда! «Эдмонтон» переписал рекорд, не покорившийся даже в эпоху Гретцки
Такого не было никогда! «Эдмонтон» переписал рекорд, не покорившийся даже в эпоху Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android