Крис Ноблох — первый тренер в истории НХЛ с 14-ю победами подряд в дебютном сезоне

В Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).
Эта победа стала уже 14-й подряд для главного тренера «нефтяников» Криса Ноблоха, проводящего свой первый сезон в качестве главного тренера команды НХЛ. Этот результат помог ему обойти Тома Джонсона (13 матчей подряд с «Бостоном Брюинз» в сезоне-1970/1971) и Эндрю Брюнетта (13 матчей подряд с «Флоридой Пантерз» в сезоне-2021/2022) и выйти на первое место в истории лиги по продолжительности победной серии среди тренеров в их дебютном сезоне в НХЛ.
«Эдмонтон» одержал 14-ю победу подряд, набрал 55 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. В следующем матче «нефтяники» 26 января сыграют дома с «Чикаго Блэкхоукс».
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