Такого не было никогда! «Эдмонтон» переписал рекорд, не покорившийся даже в эпоху Гретцки

«Эдмонтон» после смены тренера настолько круто развернул ход своего сезона, что установил клубный рекорд по продолжительности серии побед. Сложно поверить, но никогда прежде «нефтяники» не выигрывали 10 матчей подряд. Даже в те легендарные времена Уэйна Гретцки и Марка Мессье, когда команда брала один Кубок Стэнли за другим, было максимум девять побед кряду, но и те – не в регулярке, а в плей-офф.

«Эдмонтон» в эпоху Макдэвида и Драйзайтля тоже уже выигрывал девять подряд – в прошлом году, но тогда серия закончилась вместе с окончанием регулярного чемпионата. И вот – свершилось. Коннор Макдэвид получил желанный подарок на 27-й день рождения – перед матчем он загадал 10-ю победу подряд: «Всегда круто, когда ты можешь установить клубный рекорд. Особенно в такой легендарной организации, как «Ойлерз». Поразительно, что в 1980-х команда ни разу не выиграла 10 подряд, но сегодня у нас есть хороший шанс сделать это».

Простой эта победа точно не была. «Эдмонтон», который в последнее время показывает доминирующую игру, на протяжении двух периодов, безуспешно осаждал ворота Сэма Монтембо, который удерживал минимальное преимущество, добытое хозяевами в самом начале матча. Уже на первой минуте Ньюджент-Хопкинс схватил две минуты за подножку, и «нефтяники», не пропускавшие в меньшинстве на протяжении пяти матчей, не смогли ничего поделать с блестящим пасом Ника Сузуки, который вывел Коула Кофилда на бросок в пустой угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ничего больше «Монреалю» сделать не позволили, а на старте третьего периода Леон Драйзайтль всё же пробил Монтембо (который с 39 сейвами был признан первой звездой встречи). Уоррен Фёгеле дотащил шайбу до ворот, а подскочивший следом немец успел протолкнуть её клюшкой через ленточку до того, как голкипер накрыл её ловушкой.

«Иногда шайба просто не идёт в ворота. Вратарь соперника провёл очень хороший матч, сделал много важных сейвов на наших топовых игроках. Но мы не отступали и знали, что в конечном итоге сможем забить один или два гола.

У нас идёт великолепная серия. Этот клуб знает много побед, даже трудно поверить, что в те времена они никогда не выигрывали 10 матчей подряд, учитывая, какие тогда были команды. Мы это сделали, и теперь уже никто у нас этого не отнимет. Намерены продолжать в том же духе», — сказал Драйзайтль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В овертайме «Эдмонтон» воспользовался большинством – Макдэвид вывел на бросок Эвана Бушара, который поставил точку в матче. Капитан «нефтяников» набрал 907-е очко в НХЛ и вошёл в четвёрку лучших бомбардиров в истории клуба, обойдя Глена Андерсона (906).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

10 побед подряд выглядят особенно внушительно, если вспомнить, что «Ойлерз» начинали сезон с 10 поражений в 12 матчах, за которыми последовала смена тренера. Сейчас они почти догнали «Лос-Анджелес» (те проиграли восемь подряд) и уверенно смотрят в сторону плей-офф.

«Мы просто находим пути к победе. Будь то за счёт хорошей игры вратаря, спецбригад, большинства, меньшинства, четвёртого или первого звена – все вносят свой вклад. Нельзя выдать такую серию, рассчитывая только на одно звено или на парочку ребят. Я очень счастлив, что у нас это получилось. В некоторых матчах мы забивали много, в некоторых мало, но мы находим пути к победе. Когда ты выигрываешь, приходит уверенность, и тебе уже не надо сомневаться в себе или думать, что в игре что-то надо поменять. Надо играть так же, и мы будем выигрывать матчи.

Позже мы сможем получше насладиться этим достижением. Сейчас ощущения отличные, но ещё лучше – то, что мы поднимаемся по турнирной таблице и стараемся выстроить игру для долгого и успешного плей-офф. Может, после сезона ощущения будут ещё лучше, потому что мы добились того, чего многие хорошие команды до нас не могли сделать. Но сейчас мы сосредоточены на том, что нужно сделать завтра», — сказал главный тренер Крис Ноблох.