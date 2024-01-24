«Гол сезона?» Сайт НХЛ отметил шайбу защитника «Филадельфии» в ворота Василевского

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В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6).

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги отметил заброшенную шайбу защитника «лётчиков» Кэма Йорка на старте третьей двадцатиминутки, написав: «Гол сезона?» Игрок обороны после броска добил шайбу в ворота российского голкипера Андрея Василевского с лёта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Йорк в нынешнем сезоне сыграл 48 матчей, в которых записал на свой счёт 17 (6+11) очков.

«Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции. «Флайерз» потерпели третье поражение кряду, остались с 56 очками и идут четвёртыми на Востоке.