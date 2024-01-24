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Три хоккеиста «Нью-Джерси» пропустили тренировку, двое выступали за молодёжку Канады-2018

Три хоккеиста «Нью-Джерси» пропустили тренировку, двое выступали за молодёжку Канады-2018
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Хоккеисты «Нью-Джерси» Майкл Маклеод, Кал Фут и Джон Марино не принимали участия в сегодняшней тренировке клуба. Примечательно, что Фут и Маклауд были членами молодёжной сборной Канады-2018.

Напомним, сегодня пятерым членам молодёжной команды Канады-2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии, сообщает TSN. Хоккеистам было велено сдаться полиции. Сообщается, что игрокам, которым ещё не были предъявлены обвинения, дали определённый период времени, чтобы явиться в управление полиции города Лондона провинции Онтарио.

Ранее Картеру Харту и Диллону Дюбе были предоставлены бессрочные отпуска. «Амбри-Пиотта» отправила в бессрочный отпуск нападающего Алекса Форментона. Все они были участниками той сборной.

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