Пятерым членам молодёжной сборной Канады 2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии

Пятерым членам молодёжной команды Канады 2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии, сообщает TSN. Хоккеистам было велено сдаться полиции. Сообщается, что игрокам, которым ещё не были предъявлены обвинения, дали определённый период времени, чтобы явиться в управление полиции города Лондона провинции Онтарио.

Примечательно, что одними из игроков молодёжной сборной Канады 2018 года были вратарь «Филадельфии» Картер Харт и нападающий «Калгари» Диллон Дюбе. Обоим хоккеистам недавно были предоставлены бессрочные отпуска в своих клубах.

В мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года.