Сухой матч Самсонова позволил «Торонто» обыграть «Виннипег» в овертайме

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В ночь с 24 на 25 января мск завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 1:0 OT одержали хоккеисты «Торонто».

Ни в одном из трёх основных периодов зрители не увидели заброшенных шайб, хотя хозяева площадки пять раз, а гости — дважды имели численное преимущество. Победу «Торонто» принёс точный бросок Остона Мэттьюса на пятой минуте овертайма.

Сухой матч в воротах «кленовых листьев» провёл российский голкипер Илья Самсонов, который отразил 32 броска по своим воротам.

Эта победа стала для хоккеистов «Торонто» второй подряд в регулярном чемпионате. Находящийся на второй строчке таблицы Западной конференции «Виннипег» проиграл второй матч кряду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.