Покер Натана Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Вашингтон», у Овечкина передача

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Сегодня, 25 января, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на завершилась со счётом 6:2 (1:0, 3:0, 2:2).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Кейл Макар и Микко Рантанен, а также покер на счету Натана Маккиннона. Ворота команды защищал российский голкипер Александр Георгиев, совершивший 23 сейва (92%).

За «Вашингтон» дубль оформил Дилан Строум. Россиянин Александр Овечкин отметился голевой передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 48 матчей «Колорадо» занимает третье место в Западной конференции с 65 очками. «Вашингтон» расположился на 11-й строчке, набрав 50 очков в 46 играх.

Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Лос-Анджелес Кингз», а «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз».