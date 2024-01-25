Даути: в «Кингз» есть ребята, которые слишком беспокоятся о себе и своих очках

Опытный защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути оценил поражение в матче с «Баффало» (3:5), в котором «Кингз» вели в середине первого периода со счётом 3:1.

«Я думаю, что в нашей раздевалке есть ребята, которые слишком беспокоятся о себе и своих очках. Сегодня мы вели со счётом 3:1, и ребята подумали, что это вечер печенья, и перестали играть так, как мы умеем. Дело не в тренерах, а в игроках.

Мы считаем, что каждый игрок в этой команде должен выкладываться на 100 процентов. Если мы будем играть вместе, мы будем выигрывать матчи, поэтому нам не нужен один игрок, который каждый вечер будет лучшим хоккеистом на льду. Это не тот способ, которым мы выигрываем матчи. Мы выигрываем матчи, играя коллективно за команду», — цитирует Даути пресс-служба клуба.