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«Глупость необъяснима». Маклеллан раскритиковал игроков «Лос-Анджелеса»

«Глупость необъяснима». Маклеллан раскритиковал игроков «Лос-Анджелеса»
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Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан остался разочарован домашним поражением от «Баффало» (3:5). «Кингз» уже к 10-й минуте матча повели со счётом 3:1, однако пропустили четыре шайбы подряд.

«Глупость, которая привела к этому поражению, необъяснима. Я несу за это ответственность. Когда вы посмотрите на нашу команду, которая сыграла первые 25 или 30 игр, то она не похожа на ту команду, которая играет сейчас. И я несу за это ответственность.

Наш тренерский штаб делает всё возможное, чтобы заставить игроков изменить ситуацию. Мы будем продолжать пробовать разные вещи в разное время. Я пробую нажимать на различные кнопки, давить на людей, хвалить людей и наблюдать за их реакцией», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

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