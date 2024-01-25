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Фетисов: Гашек хочет сделать политическую карьеру, только он опоздал, сбитый лётчик

Фетисов: Гашек хочет сделать политическую карьеру, только он опоздал, сбитый лётчик
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал высказывания чешского бывшего вратаря Доминика Гашека с требованием отстранить российских хоккеистов от игры в НХЛ.

«Для каких целей делает Гашек такие заявления? Вратаря сложно просчитать, на самом деле. Скорее, всего хочет сделать политическую карьеру. По-моему, он опоздал уже. Не обращал внимание на него, это уже сбитый летчик, он может нести всё, что угодно. Вратари не всегда вникают в то, что происходит, ограничены в этом плане в ресурсе, надо фокусироваться, отбивать, а не думать, что там что-то может произойти», — приводит слова Фетисова «ВсёПроСпорт».

Напомним, Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что лига позволяет российским игрокам выступать, считая это рекламой спецоперации России на Украине.

Ранее экс-вратарь извинился за участие в церемонии открытия игры Национальной хоккейной лиги в Баффало.

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