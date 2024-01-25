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Путин — о «СКА Арене»: комплекс построен исключительно на частные деньги

Путин — о «СКА Арене»: комплекс построен исключительно на частные деньги
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Президент России Владимир Путин рассказал о строительстве «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.

«Этот комплекс построен исключительно на частные деньги. Это российские предприниматели реализовали этот проект, в надежде, что подключится „Газпром“. „Газпром“ пока не подключился. Ведутся переговоры, потому что изначально его и хотели назвать „СКА Арена“. А СКА — это команда, которую финансово „Газпром“ поддерживает. Самое главное, что вместимость и объём этого сооружения должны соответствовать возможной загрузке. Загрузка есть, значит, есть окупаемость», — приводит слова Путина ТАСС.

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».

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