Олимпийский чемпион Зубарев встретился с финскими бывшими игроками КХЛ

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Олимпийский чемпион и чемпион мира Андрей Зубарев в Швейцарии встретился с финскими бывшими игроками КХЛ: Микко Коскиненым, Сакари Манниненом, Теэму Хартикайненом и Маркусом Гранлундом.

«Рад был повидаться с ребятами, есть что вспомнить… Коски передавал всем в Питере привет. Мани, Грани и Харти передавали привет Уфе. Говорят, чтобы я возвращался в хоккей. В их лиге потяну», — написал Зубарев на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Андрея Зубарева в соцсети

Фото: Страница Андрея Зубарева в соцсети

Напомним, Маннинен и Хартикайнен выступают в чемпионате Швейцарии за клуб «Женева-Серветт». Гранлунд и Коскинен — за швейцарский клуб «Лугано».

Маннинен, Хартикайнен и Гранлунд — олимпийские чемпионы в составе сборной Финляндии, Коскинен — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА.

Ранее Андрей Зубарев рассказал о подготовке хоккеистов в период его карьеры.