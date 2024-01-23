Олимпийский чемпион: раньше в июне были сборы — ты ехал в Турцию и пил пиво

Олимпийский чемпион и бывший защитник Андрей Зубарев рассказал о подготовках хоккеистов в период его карьеры.

«В обычной жизни уже давно взялись за здоровое питание. Здорово, что и до нас дошло. Раньше нас собирали 12 июня, и были восстановительные сборы — ты ехал в Турцию и пил пиво. Сейчас игроки сами готовятся и в отличной форме приходят на сборы в августе. На правильном питании организм быстрее восстанавливается, он больше тебе может дать в плане работы», — приводит слова Зубарева Sport24.

Напомним, последний свой матч Зубарев провёл в сезоне-2021/2022 за «Салават Юлаев». Всего в КХЛ Зубарев провёл 666 матчей, в которых набрал 131 очко — забил 34 гола и отдал 97 результативных передач с показателем полезности «+68». В 2017 году в составе СКА Зубарев выиграл Кубок Гагарина (2017), вместе со сборной России стал чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018).