Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

22 сейва Семёна Варламова не помогли «Айлендерс» обыграть «Монреаль»

22 сейва Семёна Варламова не помогли «Айлендерс» обыграть «Монреаль»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 января, «Монреаль Канадиенс» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 4:3 (3:0, 0:1, 1:2).

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки и Коул Кофилд, а также дублем отметился Шон Монахан.

За «Айлендерс» голами отличились Бо Хорват, Мэтью Барзал и Кайл Палмьери. Ворота команды защищал российский голкипер Семён Варламов, совершивший 22 сейва (84,62%).

После 48 матчей «Монреаль» занимает 13-е место в Восточной конференции с 47 очками. «Айлендерс» расположился на 10-й строчке, набрав 51 очко в 48 играх.

Следующий матч «Монреаль» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Айлендерс» сыграет с «Флорида Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Судзуки (Слафковски, Монахан) – 07:06 (pp)     2:0 Кофилд (Судзуки) – 11:36     3:0 Монахан (Мэтисон, Монтембо) – 12:19 (pp)     3:1 Хорват (Барзал, Добсон) – 23:03 (pp)     3:2 Барзал (Добсон, Палмьери) – 54:51 (pp)     3:3 Палмьери (Добсон, Хорват) – 56:28 (pp)     4:3 Монахан (Андерсон, Кофилд) – 57:48    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android