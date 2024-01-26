22 сейва Семёна Варламова не помогли «Айлендерс» обыграть «Монреаль»

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Сегодня, 26 января, «Монреаль Канадиенс» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 4:3 (3:0, 0:1, 1:2).

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки и Коул Кофилд, а также дублем отметился Шон Монахан.

За «Айлендерс» голами отличились Бо Хорват, Мэтью Барзал и Кайл Палмьери. Ворота команды защищал российский голкипер Семён Варламов, совершивший 22 сейва (84,62%).

После 48 матчей «Монреаль» занимает 13-е место в Восточной конференции с 47 очками. «Айлендерс» расположился на 10-й строчке, набрав 51 очко в 48 играх.

Следующий матч «Монреаль» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Айлендерс» сыграет с «Флорида Пантерз».