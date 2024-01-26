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Бабенко: «Авангард» неудобный соперник для «Ак Барса»? Это понятие только у болельщиков

Бабенко: «Авангард» неудобный соперник для «Ак Барса»? Это понятие только у болельщиков
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Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о предстоящей выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом».

«Авангард» неудобный соперник для нас? Это неприменимо. На каждую новую игру ребята выходят с новым настроем, он складывается из ситуации, в которой находится команда, плотности графика. Думаю, такое понятие бытует только среди болельщиков. Готовимся к серьёзной игре, нужно делать много правильных вещей для победы. Важна игра в неравных составах, на синих линиях: следует выводить шайбу из своей зоны и не застревать на синей линии соперника», — приводит слова Бабенко пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, встреча между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится сегодня, 26 января. Начало – в 16:30 мск. Подопечные Михаила Кравца занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 77 очков в 54 матчах. Казанцы (66) – на пятой строчке.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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