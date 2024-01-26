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Виктор Козлов одержал юбилейную 100-ю победу в тренерской карьере в КХЛ

Виктор Козлов одержал юбилейную 100-ю победу в тренерской карьере в КХЛ
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48-летний российский специалист Виктор Козлов, возглавляющий уфимский «Салават Юлаев», благодаря победе в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ над хабаровским «Амуром» (3:0) преодолел значимую отметку в личной карьере.

Эта победа стала для специалиста юбилейной – 100-й в его тренерской карьере (учитываются матчи в роли и не главного тренера. – Прим. «Чемпионата»). В его активе 100 побед в 171 матче, из которых 23 были одержаны с «Металлургом», а 77 с «Салаватом».

В роли главного тренера он провёл 171 матч, в которых с положительным результатом завершены 78 игр.

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 «Салават Юлаев» занял второе место на Востоке, одержав 38 побед в 68 матчах, в первом раунде плей-офф уступил «Адмиралу» (2-4).

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