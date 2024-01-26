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Хет-трик Кулёмина принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Амуром» в выездной игре

Хет-трик Кулёмина принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Амуром» в выездной игре
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0, которая стала для них четвёртой кряду, хозяева же уступили в восьмой игре подряд.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода – отличился 37-летний российский нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин, реализовавший большинство. На экваторе третьего периода всё тот же Кулёмин оформил дубль, а к концу встречи ему удалось сделать хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

28-летний российский вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов отразил все 28 бросков по воротам, оформив пятую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.

Отметим, что «Салават Юлаев» и «Амур» проводили третью встречу между собой подряд. В каждой из них победу одерживали уфимцы.

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26 января 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кулёмин (Дроздов, Шмелёв) – 31:36 (5x4)     0:2 Кулёмин (Огирчук, Науменков) – 53:09 (5x5)     0:3 Кулёмин (Хафизуллин) – 56:19 (5x5)    
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