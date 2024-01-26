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Самонов вошёл в тройку лучших вратарей КХЛ по количеству матчей «на ноль»

Самонов вошёл в тройку лучших вратарей КХЛ по количеству матчей «на ноль»
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28-летний российский вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Александр Самонов благодаря 28 отражённым броскам в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:0) вошёл в число лучших голкиперов лиги по количеству «сухих» матчей.

Лучшие вратари КХЛ сезона-2023/2024 по количеству матчей «на ноль»:

  1. Тимур Билялов («Ак Барс») – 6 матчей;
  2. Зак Фукале («Трактор») – 5 матчей;
  3. Александр Самонов («Салават Юлаев») – 5 матчей;
  4. Иван Федотов (ЦСКА) – 4 матча;
  5. Филипп Долганов («Нефтехимик») – 4 матча.

В нынешнем сезоне Самонов принял участие в 39 матчах за «Салават Юлаев», в которых одержал 23 победы, отразив 93,9% бросков. Ранее голкипер выступал за череповецкую «Северсталь», а перед началом текущего сезона был обменян в «Салават Юлаев», с которым он затем заключил длительный контракт до 30 апреля 2026 года.

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