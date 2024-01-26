Капитан «Салавата» Панин иронично прокомментировал победу в матче с «Амуром»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0, которая стала для них четвёртой кряду, хозяева же уступили в восьмой игре подряд.

После матча капитан уфимского клуба Григорий Панин иронично прокомментировал победу, опубликовав в своём телеграм-канале фото на фоне надписи «Мы — тигры», подписав её «Мы настоящие тигры».

Отметим, в этом матче 28-летний российский вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов отразил все 28 бросков по воротам, оформив пятую игру «на ноль» в нынешнем сезоне. «Салават Юлаев» и «Амур» проводили третью встречу между собой подряд. В каждой из них победу одерживали уфимцы.