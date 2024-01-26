Тамбиев: в двух матчах с «Металлургом» «Адмирал» мне очень понравился

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о поражении от «Металлурга» (2:4) во Владивостоке.

«У нас не получилось на протяжении долгого времени сыграть с „Металлургом“ так, как нужно было. Временами мы играли как надо, делали много правильных вещей, выполняли игровое задание и не давали соперникам играть в тот хоккей, который они любят. Когда мы это не делали, они этим пользовались. Мы зацепились за игру, был шикарный шанс при счёте 2:3, мы получили большинство. Но индивидуальная ошибка игрока дорого стоит. Сегодня, думаю, мы наиграли больше, чем на два гола. В двух матчах мне очень понравилась наша команда. Но с такими соперниками надо стараться играть все 60 минут», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

Подопечные Леонида Тамбиева, набрав 43 очка после 55 сыгранных встреч, по-прежнему занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче дальневосточный клуб примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев» 28 января.