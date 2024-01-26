Нападающий «Адмирала»: в таком возрасте Ковальчук до сих пор «горит»

Нападающий «Адмирала» Антон Берлёв высказался о выступлении нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне КХЛ.

«Для меня Ковальчук – легенда, мой любимый игрок. Мне отец дарил книжку про Илью, которую написал, по-моему, его отец. Классно, что такие люди есть. В таком возрасте до сих пор «горит», хочет играть – это хорошо. Для молодёжи, я думаю, у него там такой багаж, такой опыт. Начиная от того, какой он сам человек, какая личность, чего достиг, заканчивая его игровыми качествами», — сказал Берлёв в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Ковальчук принял участие уже в 11 матчах за «Спартак», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-3». 40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.