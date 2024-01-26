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«Локомотив» отыгрался с 1:3, но уступил в конце матча минскому «Динамо»

«Локомотив» отыгрался с 1:3, но уступил в конце матча минскому «Динамо»
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В Ярославле закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На 16-й минуте первого периода Роб Хэмилтон с передачи Вячеслава Основина открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Артур Каюмов с передач Рауля Акмальдинова и Максима Берёзкина восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Ник Меркли с передач Александра Волкова и Сэма Энаса вновь вывел минчан вперёд.

На 25-й секунде третьего периода Александр Волков с передачи Сэма Энаса сделал счёт 3:1. На 14-й минуте третьего периода Даниил Тесанов сократил отставание до минимума. Спустя 50 секунд Артур Каюмов с передачи Андрея Сергеева сделал счёт 3:3. На 18-й минуте периода Таннер Фриц в третий раз вывел гостей вперёд. В конце игры Александр Волков установил окончательный счёт во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Хэмилтон (Основин) – 15:16     1:1 Каюмов (Акмальдинов, Берёзкин) – 25:44 (5x5)     1:2 Меркли (Волков, Энас) – 33:15 (5x4)     1:3 Волков (Энас) – 40:25 (5x5)     2:3 Тесанов – 53:00 (5x5)     3:3 Каюмов (Сергеев) – 53:50 (5x5)     3:4 Фриц – 57:27 (4x5)     3:5 Волков (Фриц) – 59:30 (en)    
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