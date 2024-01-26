«Трактор» победил «Нефтехимик» в ярком матче с 11 шайбами

В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 6:5.

На седьмой минуте первого периода Артём Блажиевский с передач Владимира Ткачёва и Максима Шабанова открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Герман Точилкин с передачи Евгения Митякина сделал счёт равным. Спустя полторы минуты Жан-Себастьен Ди с передач Андрея Белозёрова и Евгения Митякина вывел хозяев вперёд.

На девятой минуте второго периода Владимир Брюквин с передач Дмитрия Соколова и Дмитрия Жукенова сделал счёт 3:1. Менее чем через минуту Александр Рыков сократил отставание до минимума. На 15-й минуте периода Артём Сериков с передач Кирилла Уракова и Ильи Пастухова вновь увеличил преимущество хозяев до двух шайб. За 11 секунд до конца периода Антон Бурдасов с передачи Виктора Антипина сделал счёт 3:4.

В начале третьего игрового отрезка Дмитрий Жукенов с передач Владимира Брюквина и Дмитрия Соколова забросил пятую шайбу хозяев в игре. На девятой минуте периода Чарльз Робинсон вновь сократил отставание гостей до одной шайбы. На последней минуте третьего периода Антон Бурдасов с передачи Максима Шабанова сделал счёт 5:5.

В серии буллитов лучше оказался челябинский клуб.

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