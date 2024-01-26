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«Трактор» победил «Нефтехимик» в ярком матче с 11 шайбами

«Трактор» победил «Нефтехимик» в ярком матче с 11 шайбами
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В Нижнекамске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 6:5.

На седьмой минуте первого периода Артём Блажиевский с передач Владимира Ткачёва и Максима Шабанова открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Герман Точилкин с передачи Евгения Митякина сделал счёт равным. Спустя полторы минуты Жан-Себастьен Ди с передач Андрея Белозёрова и Евгения Митякина вывел хозяев вперёд.

На девятой минуте второго периода Владимир Брюквин с передач Дмитрия Соколова и Дмитрия Жукенова сделал счёт 3:1. Менее чем через минуту Александр Рыков сократил отставание до минимума. На 15-й минуте периода Артём Сериков с передач Кирилла Уракова и Ильи Пастухова вновь увеличил преимущество хозяев до двух шайб. За 11 секунд до конца периода Антон Бурдасов с передачи Виктора Антипина сделал счёт 3:4.

В начале третьего игрового отрезка Дмитрий Жукенов с передач Владимира Брюквина и Дмитрия Соколова забросил пятую шайбу хозяев в игре. На девятой минуте периода Чарльз Робинсон вновь сократил отставание гостей до одной шайбы. На последней минуте третьего периода Антон Бурдасов с передачи Максима Шабанова сделал счёт 5:5.

В серии буллитов лучше оказался челябинский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 6
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Блажиевский (Ткачёв, Шабанов) – 06:47 (5x5)     1:1 Точилкин (Митякин) – 08:12 (5x5)     2:1 Ди (Белозёров, Митякин) – 09:34 (5x4)     3:1 Брюквин (Соколов, Жукенов) – 28:47 (5x5)     3:2 Рыков – 29:02 (5x5)     4:2 Сериков (Ураков, Пастухов) – 34:31 (4x4)     4:3 Бурдасов (Антипин) – 39:49 (5x5)     5:3 Жукенов (Брюквин, Соколов) – 42:15 (5x5)     5:4 Робинсон – 48:05 (4x5)     5:5 Бурдасов (Шабанов) – 59:14 (6x5)     5:6 Шабанов – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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